YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü

Sinop’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü

SİNOP HABERLERİ  | 18.03.2020 15:31 | Son Güncelleme

Sinop’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.

Sinop’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıldönümü anma programı kapsamında Deniz Şehitliği Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Sinop Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği çelenklerinin Deniz Şehitleri Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile çelenk sunma töreni sona erdi.
Törene Vali Köksal Şakalar, Sinop Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Bnb. Cevdet Alper Batu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yalova'da tabancayla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Yalova'da tabancayla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Sinop Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:13
Sabah
06:39
Öğle
12:52
İkindi
16:14
Akşam
18:56
Yatsı
20:17

Sinop Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Yeni Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Dolgun Eczanesi
Gerze
Gizem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sinop’ta Yeşilay Haftası kutlandı

Sinop’ta Yeşilay Haftası kutlandı

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap evlere tepki

Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap evlere tepki

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Sinoplu sporcudan büyük başarı

Sinoplu sporcudan büyük başarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.