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Sinop'ta 4 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

17.03.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta 4 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

SİNOP (AA) - Sinop’un dört ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Dikmen kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Bu ilçelerde taşımalı eğitim yapan okulların kar ve buzlanma nedeniyle 18 Mart Cuma günü tatil edildikleri duyuruldu.

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Sinop Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:42
Öğle
12:53
İkindi
16:13
Akşam
18:54
Yatsı
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Sinop Nöbetçi Eczaneler17 Mart Perşembe

Bilge Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Akay Eczanesi
Boyabat
Selver Eczanesi
Duragan
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