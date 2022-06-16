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Sinop'ta 489 kilogram sahte ve kaçak bal ele geçirildi

16.06.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta 489 kilogram sahte ve kaçak bal ele geçirildi

Sinop'ta 489 kilogram sahte ve kaçak bal ele geçirildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta bir araçta 489 kilogram sahte ve kaçak bal bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Sinop-Samsun kara yolunda durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, sahte ve kaçak olduğu değerlendirilen 489 kilogram bal ele geçirildi.

Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta 489 kilogram sahte ve kaçak bal ele geçirildi

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