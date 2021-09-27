Sinop'ta ağlara takılan torikler tanesi 200 liradan satışa sunuldu

SİNOP (AA) - Sinop'tan denize açılan Karadenizli balıkçıların ağlarına takılan ortalama 3 kilogram ağırlığındaki torikler, tanesi 200 liradan satılıyor.

Sinop açıklarında avlanan balıkçıların yüzü, ağlarına takılan torikle güldü. Balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, torik balıklarının bu dönemlerde az miktarda da olsa ağlara takıldığını söyledi.

Ortalama 3 kilogram ağırlığındaki toriklerin, tanesi 200 liradan satışa sunulduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Yüksek fiyat, alım noktasında vatandaşı biraz zorluyor. Ancak yine de ilgiden memnunuz. Özellikle lakerda yapmak isteyenler torik balığına ilgi gösteriyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda bollaşır." diye konuştu.



