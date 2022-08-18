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Sinop'ta aracı yanmış halde bulunan kadının cesedine gölette ulaşıldı

18.08.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta aracı yanmış halde bulunan kadının cesedine gölette ulaşıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde aracı yol kenarında yanmış halde bulunan kadının cesedi gölette bulundu.

Koçak köyünde yol kenarında yanmış halde bulunan aracın sahibi Gülten İ'ye (52), aracın yandığı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağındaki gölette ölü olarak ulaşıldı.

Jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu alanda güvenlik önlemi alarak inceleme gerçekleştirdi. Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Koçak köyünde dün yol kenarında yanmış halde bir otomobil gören köylüler durumu jandarmaya bildirmiş, ihbar üzerine aracın sahibi Gülten İ'nin evinde olmadığının tespiti üzerine deniz polisi ile yakınları ve komşularının da katılımıyla çalışma başlatılmıştı.

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ceset gölet kadın

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