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Sinop'ta araçta 204 litre etil alkol ele geçirildi

04.07.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta araçta 204 litre etil alkol ele geçirildi

Sinop'ta araçta 204 litre etil alkol ele geçirildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta araçta yapılan aramada 204 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Ordu köyü Toyluk Mahallesi mevkisinde uygulama yapan ekipler, durdurdukları araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada birer litrelik şişelere doldurulmuş, fatura veya irsaliyesi bulunmayan 204 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan aroma ve yapım kitleri bulundu.

Etil alkole el konuldu, araçta bulunan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sinop emniyet etil alkol

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Deniz Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
Yeni Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
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