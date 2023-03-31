YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta balıkçılar sezondan memnun

Sinop'ta balıkçılar sezondan memnun

31.03.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop Su ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, balıkçıların genel olarak iyi bir sezon geçirdiğini belirtti.

Ünlü, AA muhabirine, Karadeniz'de 1 Eylül'de açılan av sezonuna palamut bereketiyle başladıklarını söyledi.

Palamutun arkasından hamsi bolluğu yaşandığını vurgulayan Ünlü, "Hiç hamsi olmayacak gibi düşünürken 2 ay süren bir hamsi bolluğu oldu. Ardından da istavrit bereketi yaşadık. 6-7 aydır Karadeniz bizi boş bırakmadı. Dolayısıyla hem balıkçının yüzü güldü hem de vatandaş bol ve ucuz balık yedi." dedi.

Ünlü, av sezonunun 15 Nisan'da sona ereceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Balıkçılar olarak bollukla geçen sezonun ardından ağların bakım, onarım, tamir işlerini yapacağız. Tabii ki bunun yanı sıra avlanmak için gerekli malzemelerin maliyetleri ağırlaşıyor. Ağ fiyatları çok yükseldi. Ama balık geçen yıllara oranla neredeyse aynı fiyatlardan satıldı. Av sezonunun bitimiyle denizlerimizi korumamız lazım. Yasağın devam ettiği 3 aylık sürede barbun, istavrit, mezgit gibi balıklar yavrulama yapıyor. Yumurtalı balıkları tutmak, balığı katletmekten başka bir şey değil. Balık varlığının artması hem de balığın irileşmesi için tüm balıkçıların bu yasaya uyması gerekir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop’ta fırtına elektrik telini kopardıSinop’ta fırtına elektrik telini kopardı
Bursa'da trafik kavgasında cinayet işleyen polise 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıBursa'da trafik kavgasında cinayet işleyen polise 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası
Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 depremzedenin cenazesi yakınlarına teslim edildiAntalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 depremzedenin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Anahtar Kelimeler:
balık Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 31 Mart Cuma

İmsak
04:49
Sabah
06:18
Öğle
12:49
İkindi
16:21
Akşam
19:10
Yatsı
20:33

Sinop Nöbetçi Eczaneler31 Mart Cuma

Yavuz eczanesi
Ayancik
Şifa eczanesi
Merkez
Tek eczanesi
Duragan
Çağlar eczanesi
Erfelek
Güçlü eczanesi
Gerze
Yaşam eczanesi
Turkeli
Çinar eczanesi
Boyabat
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.