YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta balıkçılar verimli geçen sezonun mutluluğunu yaşıyor

Sinop'ta balıkçılar verimli geçen sezonun mutluluğunu yaşıyor

12.04.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Eylül 2022'de başlayan ve 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonunun verimli geçmesi Sinoplu balıkçıları memnun etti.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta balıkçılar, sezonun bitmesine kısa bir süre kala teknelerini liman ve barınaklara çekerek bakıma almaya başladı.

Tekne ve ağ tamirlerine başlayan balıkçılar, yeni sezona kadar hazırlıklarını sürdürecek.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, çok güzel ve verimli bir av sezonunu geride bıraktıklarını söyledi.

Balıkçılar olarak son yılların en verimli sezonunu geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ünlü, "Palamutta 50-60 senenin bolluğu yaşandı." dedi.

"UMUDUMUZ GELECEK SEZONDA DA BU BOLLUĞUN DEVAM ETMESİ"

Ünlü, Karadeniz'de yaşanan balık bolluğunun gelecek sezonda da devam etmesini umduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yani geriye doğru gittiğimiz zaman palamutta son 50-60 senenin balıkçılığı oldu. Yine hamsi olmayacak derken çok güzel bir hamsi avı oldu. Karadeniz boğaz ağızından Samsun hudutlarına kadar güzel balıkçılık oldu. Çok güzel, verimli, bol ve bereketli bir balıkçılık oldu. Umudumuz gelecek sezonda da bu bolluğun devam etmesi."

Sinoplu balıkçılar olarak sezona paydos dediklerini aktaran Ünlü, "Şimdi teknelerin ve ağların bakımları başladı. 1 Eylül'e kadar bu böyle devam edecek. Tabii 12 metre ve altı tekne sahiplerimiz avlanmaya devam edecekler. Yılın 12 ayı onlar çalışmaya devam ediyor. Onlar bu tarihten itibaren barbunya, istavrit ve mezgit gibi dip balıklarını tutabiliyorlar. Bu balıklarla tezgahlarımızı süsleyecekler." diye konuştu.

Balıkçı Mert Kanal da uzun süreden sonra verimli bir sezonu yaşadıklarını dile getirdi.

Palamutla başlayan av sezonunun diğer balık türlerinin avlanmasıyla devam ettiğine işaret eden Kanal, "Palamutta son yılların en verimli sezonu yaşandı. Peşine hamsi bol oldu. Ondan sonra da devam ediyor. Deniz hala bereketli. İstavrit oluyor, mezgit oluyor. Kalkan balığı keza şu anda zamanı ki görüntü iyi görünüyor. İnşallah umarız bu daha da devam eder." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop’ta fırtına elektrik telini kopardıSinop’ta fırtına elektrik telini kopardı
Rus milyarder Abramoviç'in yatı "My Solaris" Marmaris'teRus milyarder Abramoviç'in yatı "My Solaris" Marmaris'te
Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaUyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Anahtar Kelimeler:
balık Sinop sezon

Sinop Namaz Vakitleri 12 Nisan Çarşamba

İmsak
04:25
Sabah
05:58
Öğle
12:45
İkindi
16:26
Akşam
19:23
Yatsı
20:49

Sinop Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Çarşamba

Yavuz eczanesi
Ayancik
Dramali eczanesi
Merkez
Tek eczanesi
Duragan
Çağlar eczanesi
Erfelek
Derman eczanesi
Boyabat
Gizem eczanesi
Turkeli
Yumuk eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.