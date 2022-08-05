YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

05.08.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

SİNOP (AA) – Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ramazan G'nin kullandığı 34 CUV 699 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 12'inci kilometresinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile beraberindeki 2'si çocuk 4 kişi, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop'ta 16 gündür haber alınmayan kişiyi arama çalışmaları sürüyorSinop'ta 16 gündür haber alınmayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Türk bilim insanlarının kanser tedavisindeki başarı oranı Dünya Nöroşirürji Dergisi'nde yayınlandıTürk bilim insanlarının kanser tedavisindeki başarı oranı Dünya Nöroşirürji Dergisi'nde yayınlandı
Gaziantep FK'de toplu imza töreniGaziantep FK'de toplu imza töreni
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
03:44
Sabah
05:29
Öğle
12:50
İkindi
16:45
Akşam
20:02
Yatsı
21:39

Sinop Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cuma

Burcu Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Anka Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Dolgun Eczanesi
Gerze
Özlem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Fare, yılan, dışkı! Markette dehşet dolu anlar

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.