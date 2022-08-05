Sinop'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

SİNOP (AA) – Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ramazan G'nin kullandığı 34 CUV 699 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 12'inci kilometresinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile beraberindeki 2'si çocuk 4 kişi, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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