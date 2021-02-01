Sinop’ta basın müzesi kurulacak

23’ten beri Sinop’ta canlılık taşıyan bir basın sektörü var. Tüm arşivler hem ciltlenmiş halde hem de dijital ortamda kurulacak basın müzesinde bulunacak” dedi.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ve basın mensubu üyeleri İhlas Haber Ajansı (İHA) Sinop bürosunu ziyaret etti. Sinop’ta açılan büronun hayırlı olması temennilerinde bulunan Başkan Cengiz Demirel, günün anısına çiçek takdim etti.

15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti hakkında bilgi veren Başkan Demirel, “Cemiyetimiz il genelindeki tüm gazetecilerin örgütlü olduğu bir yer. Şu anda yüzde 99.9’u; Sinop’ta faaliyet yapan, resmi ilan alan gazetelerin tamamı, haber sitelerinin tamamı cemiyetimizde yer alıyor. Cemiyet içerisindeki üye arkadaşlarımızın tüm sorunlarıyla ilgileniyoruz. Cemiyetimiz Karadeniz Gazeteciler Federasyonu üyesi ve yönetimindeyiz. Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu üyesiyiz. Başkanlar Kurulu’nda yer alıyoruz” dedi.

Cemiyetin yer problemini yakın zamanda çözdüklerini ve bir basın müzesi kuruluşu içinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Cengiz Demirel, “Sinop’ta bir hayalimiz var. Öncelikle cemiyet binamızın mekan olayını çözdük. Cemiyetin üye arkadaşlarla daha iyi bir araya gelebileceği ve konuklarını kabul edebileceği bir mekana sonunda kavuştuk. Sinop Belediyesi’ne de bize bu tahsisi yaptığı için teşekkür ediyoruz. İkinci adımımız da basın müzesinin oluşmasıydı. Şu anda mekanımızın bulunduğu yerde yine belediyeye ait ve park ve bahçeler olarak kullanılan yerin önümüzdeki günlerde boşaltılmasını bekliyoruz. Proje devam ediyor. Sinop’un canlı hafızasını oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Kurulacak müzenin Sinop tarihinin canlı hafızası olacağını aynı zamanda sektörde geçmiş ve günümüzdeki isimlerinde burada değer bulacağını dile getiren Demirel, “1922-23’ten beri Sinop’ta var olan bir basın sektörü var. Tüm arşivler hem ciltlenmiş halde hem de dijital ortamda müzemizde bulunacak. Atatürk’ün talimatıyla gönderilen bir baskı makinesi var ve hala Sinop’ta. O makineyi orada sergileyeceğiz. Ziyarete gelecek olanlar ‘Sinop’ta geçmişte neler olmuş’ sorusuna en doğru yanıtı buradan edinebilecekler. Hem bir arşiv özelliği olacak hem de şehrin yaşayan bir hafızası haline gelecek. Geçmişten bugüne bir yelpazede birçok arkadaşımız da müzede yer alacaklar. Bunların da unutulmaması lazım. Sektörde kimler ne görev yaptıysa birer tanıtım şemaları orada yer alacak. Hem tarihe mal olmuş hem de bugün devam ettirenler burada yer alacak. Daha sonraki zamanlarda Sinop’un yazar, çizer kısmına; bunlar arasında yer almış tarihe mal olmuş kişilerine de, unutulmamaları için eserleriyle birlikte bir bölüm oluşturma düşüncemiz var” şeklinde konuştu.

Sinop’ta açılan şube için dileklerini ileten Başkan Cengiz Demirel, “Tabii ki bir büronun yeri çok farklı. İhlas Haber Ajansı’nın Sinop’u yeniden büro açmaya değer bulması da bizim açımızdan önemli. İhlas Haber Ajansı gibi tüm Türkiye ve dünya ölçeğinde örgütlenmiş bir ajans tarafından yeniden göz önüne alınıp değerlendirilmesi Sinop’un haber kaynağı olarak da bir değer taşıdığının göstergesi. Bu nedenle bürolaşmalar ve kadrolu eleman atamalarının yapılması bizim açımızdan çok önemli. İhlas Haber Ajansı’nı Sinop’u yeniden büroya kavuşturduğu için kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Demirel’in yanı sıra cemiyet üyesi basın mensuplarından Osman Aksu, Serhat Özşahin, Deniz Özen, Hakan Cinel, Azmi Gül, Batuhan Özusta yer aldı.



