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Sinop'ta bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi

18.01.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi

SİNOP (AA) - Sinop'un bazı ilçelerinde, kar ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar dolayısıyla merkez ilçe, Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim verilen, Erfelek ilçesinde ise tüm okullarda 19 Ocak Çarşamba eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.

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Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
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Sabah
07:57
Öğle
12:55
İkindi
15:20
Akşam
17:43
Yatsı
19:08

Sinop Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Çarşamba

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Boyabat Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
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