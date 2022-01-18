Sinop'ta bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi

SİNOP (AA) - Sinop'un bazı ilçelerinde, kar ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar dolayısıyla merkez ilçe, Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim verilen, Erfelek ilçesinde ise tüm okullarda 19 Ocak Çarşamba eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.

