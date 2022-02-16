YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta bir kişi dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı firmaya sattı

Sinop'ta bir kişi dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı firmaya sattı

16.02.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen şüpheli aranıyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta, tüp dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı bayiye geri satan kişi güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kent merkezi Kaleyazısı Mahallesi'nde tüp dağıtımına çıkan bir firmaya ait araçtan 2 tüp çalındı. Firma çalışanı, durumu fark edince bayi yetkililerine bilgi verdi.

Bir süre önce bir kişiden tüp alan firma yetkilileri, aynı kişinin ikinci kez gelip tüp satmak istemesinden şüphelenince bu kişiyi kovalamaya başladı ancak yakalayamadı.

Tüp dağıtım aracının bulunduğu sokaktaki iş yeri kameralarını inceleyen firma yetkilileri, görüntülerde araçtan tüp hırsızlığı yapan kişi ile bayiye tüp satan kovaladıkları kişinin aynı kişi olduğunu netleştirdi.

Durumun emniyet güçlerine bildirilmesi üzerine görüntülerden kimliği tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal liman Sinop'un su altı mirası dalış turizmine kazandırılacakDoğal liman Sinop'un su altı mirası dalış turizmine kazandırılacak
Kahramanmaraş'ta kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldüKahramanmaraş'ta kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü
MİT mensuplarının ifşasına ilişkin davada cezası onanan Hülya Kılınç tutuklandıMİT mensuplarının ifşasına ilişkin davada cezası onanan Hülya Kılınç tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 16 Şubat Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:28
Öğle
12:58
İkindi
15:50
Akşam
18:19
Yatsı
19:41

Sinop Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Çarşamba

Sağlık Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Ayancik
Elif Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Ünlü Eczanesi
Gerze
Özlem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bildirim harekete geçirdi! Akıllı saatinin koyduğu teşhis doğru çıktı

Bildirim harekete geçirdi! Akıllı saatinin koyduğu teşhis doğru çıktı

Sahillere vurdu! Uzmanlar uyardı: Tetikte olun

Sahillere vurdu! Uzmanlar uyardı: Tetikte olun

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

28 testi de pozitif çıktı! Morgda karantinaya alındı

28 testi de pozitif çıktı! Morgda karantinaya alındı

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.