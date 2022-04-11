YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta, bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçakla yaraladı

Sinop’ta, bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçakla yaraladı

11.04.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta, bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçakla yaraladı

SİNOP (AA) – Sinop’ta bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kaleyazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir işletmeye gelen Gökhan A. burada çalışan kurye Orhan Kanıt’a motosikletle kendisini eve bırakmasını istedi.

Kanıt’ın zanlının isteğini reddetmesiyle ikili arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Tartışma üzerine Gökhan A. üzerinde bulunan bıçakla Orhan Kanıt’ı ağır yaraladı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kanıt ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, zanlı Gökhan A’nın kurye Kanıt’ı bıçaklama ve olay yerinden kaçma anı yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal liman Sinop'un su altı mirası dalış turizmine kazandırılacakDoğal liman Sinop'un su altı mirası dalış turizmine kazandırılacak
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın acı günüTrabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın acı günü
Karaman'daki cinayetin azmettiricisi olarak aranan hükümlü yakalandıKaraman'daki cinayetin azmettiricisi olarak aranan hükümlü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 11 Nisan Pazartesi

İmsak
04:27
Sabah
05:59
Öğle
12:46
İkindi
16:26
Akşam
19:22
Yatsı
20:48

Sinop Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Pazartesi

Yağmur Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Yaşam Eczanesi
Boyabat
Selver Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Seray Eczanesi
Gerze
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müjdeyi Vin Diesel verdi! O isim kadroya katıldı

Müjdeyi Vin Diesel verdi! O isim kadroya katıldı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.