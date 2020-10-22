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Sinop’ta can dostlar için “Empati Projesi”

SİNOP HABERLERİ  | 22.10.2020 11:11 | Son Güncelleme

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop’ta can dostları için “Empati Projesi" başlattıklarını açıkladı.Köpek sahiplenmek isteyip de bakacak alanı olmayan hayvanseverler için Sinop Belediyesi ve bir oyuncak fabrikası tarafından geliştirilen “Empati Projesi” kapsamında barınakta ‘empati box’ adlı kulübeler oluşturuluyor.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop’ta can dostları için “Empati Projesi" başlattıklarını açıkladı.
Köpek sahiplenmek isteyip de bakacak alanı olmayan hayvanseverler için Sinop Belediyesi ve bir oyuncak fabrikası tarafından geliştirilen “Empati Projesi” kapsamında barınakta ‘empati box’ adlı kulübeler oluşturuluyor. Yapılan bu kulübelerin içindeki hayvanların bakımını dışarıdan gelen herhangi bir hayvansever üstelenebiliyor. Proje kapsamında ayrıca fabrika kurum ve kuruluşlarının yemek atıkları toplanarak barınakta mama haline getiriliyor.
Can Dostları Bakımevinde ’’Empati Projesi" ile ilgili incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Sinop Belediyesi ile oyuncak fabrikası arasında yapmış olduğumuz ortak Empati Projesi kapsamında bu barınakları yaptırdık. Vatandaşlarımız geliyor herhangi bir box’taki hayvanların bakımını üstleniyor. Tabii bu bakım üstlenme işi belediyemizin veterinerlik hizmetlerinin koordinasyonu kapsamında oluyor. Bu projemizin birinci ayağı. İkinci bir ayağı ise yine bu tesis içerisinde bulunan hayvanlarımızın beslenme ihtiyacını karşılamak üzere oyuncak fabrikası ile birlikte ürettiğimiz proje kapsamında dışarıda topladığımız gıdaları burada işliyoruz. Burada bir öğütme makinemiz var, bir karıştırıcımız var, bunlarla daha protein değeri yüksek mamalarla hayvanlarımızı besleme imkanı buluyoruz. Bir diğer proje ise oyuncak fabrikasının üretmiş olduğu 3 tane oyuncağın üzerinde empati sticker yapıştırıyor. Üzerinde empati sticker olan bu oyuncakların satışından elde edilen gelirin yüzde 5’i yine Sinop sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi için ayrılmış durumda. Projenin henüz başındayız. Çok ümitliyiz, çok güzel gidiyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz, kamuoyu da bu işe son derece duyarlı. Bu anlamda güzel bir proje ve iyi bir netice vereceğini düşünüyoruz” dedi.

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