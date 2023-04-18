YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta çocuk nüfusu her yıl azalıyor

Sinop’ta çocuk nüfusu her yıl azalıyor

18.04.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’un 2022 yılında toplam nüfusu önceki yıla göre 2 bin 391 artarken, çocuk nüfusu ise 676 azaldı.

Sinop’ta çocuk nüfusu her yıl azalıyor

Sinop, çocuk nüfus oranının en düşük olduğu 10 il arasında varlığını sürdürdü. Son 10 yılın verilerine göre ise yüzde 4,6 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2022 yılsonu itibarıyla Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378’ini çocuklar oluşturdu. Türkiye’de çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 26,5 oldu.

SİNOP’UN ÇOCUK NÜFUSU AZALIYOR

Sinop’ta 2022 yılında toplam nüfusu 220 bin 799 oldu. 0-17 yaş arasındaki çocuk nüfusu ise 42 bin 25 olarak kaydedildi. Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2022 yılında yüzde 19 olarak belirlendi, çocuk nüfus oranının en düşük olduğu 10 il arasında varlığını sürdürdü.

Ayrıca 2012 yılında Sinop’ta çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı 23,6 iken, bu oran son 10 yılda yüzde 4,6 düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engelli kadınlar ürettikleri el işi ürünlerle becerilerini geliştiriyorEngelli kadınlar ürettikleri el işi ürünlerle becerilerini geliştiriyor
Evde ölü bulunan öğretmen son yolculuğuna uğurlandıEvde ölü bulunan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldüAntalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 18 Nisan Salı

İmsak
04:13
Sabah
05:48
Öğle
12:44
İkindi
16:29
Akşam
19:30
Yatsı
20:58

Sinop Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Salı

Yavuz eczanesi
Ayancik
Derman eczanesi
Merkez
Yildirim eczanesi
Duragan
Çağlar eczanesi
Erfelek
Şifa eczanesi
Turkeli
Ekin eczanesi
Gerze
Boyabat eczanesi
Boyabat
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Şoke eden iddia... 'Oğuzhan Koç galadayken eve gelip...'

Şoke eden iddia... 'Oğuzhan Koç galadayken eve gelip...'

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.