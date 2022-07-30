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Sinop’ta doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı

30.07.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı

SİNOP (AA) – Sinop’ta apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ada Mahallesi Civelek Sokak’ta bulunan bir apartmandan doğal gaz kokusu gelmesi üzerine bölgeye emniyet ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, koku gelen apartmana girmek istedikleri sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda, emniyet, sağlık ve itfaiye ekibi takviye edildi.

Altı katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana gelen patlamada yaralanan İlhan Özcan, ekiplerce içeriden çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Patlama sebebiyle binada ve çevredeki bazı ev ile iş yerlerinde hasar oluştu.

Olay yerine gelen Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner patlamayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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patlama Sinop

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