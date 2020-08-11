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Sinop'ta dur ihtarına uymayan motosiklet polis aracına çarptı 2 kişi yaralı

SİNOP HABERLERİ  | 11.08.2020 18:09 | Son Güncelleme

Sinop'ta dur ihtarına uymayan motosiklet polis aracına çarptı 2 kişi yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta dur ihtarına uymayarak kaçan motosikletin polis aracına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kabalı mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, plakası belirlenemeyen bir motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kent merkezi yönüne kaçan motosiklet, Gelincik Mahallesi'nde emniyet ekiplerince tekrar durdurulmak istendi.

Burada da ekiplerin uyarılarına uymayarak yoluna devam etmeye çalışan sürücü motosikletiyle, yol kapatması yapan polis aracına çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Yusuf Ç.C. ile yanındaki Berkay Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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