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Sinop'ta fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

SİNOP HABERLERİ  | 06.07.2020 15:05 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında 73 kişiye idari para cezası uygulandı

SİNOP (AA) - Sinop’ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, Azerbaycan vatandaşı biri kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı ifadelerinin ardından 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında ayrıca 73 kişiye zührevi hastalıklarla mücadele kapsamında idari para cezası uygulandı.

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