Sinop'ta helikopterlerle tahliye edilen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde selde mahsur kalan vatandaşların tahliyesi sürüyor.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve selde en çok etkilenen noktalardan biri olan Babaçay köyünde mahsur kalan vatandaşlar, helikopterlerle tahliye ediliyor.

Tahliye edilen vatandaşlar Ayancık Devlet Hastanesi bahçesine getiriliyor ve buradan güvenli bölgelere alınıyor.

Tahliye edilen vatandaşlardan Fikret Ün, AA muhabirine, köyde besicilikle uğraştığını, eşinin market işlettiğini, selde her şeylerini kaybettiklerini söyledi.

Kurtarılmak için günün aydınlanmasını beklediklerini ifade eden Ün, "Hiçbir şey anlayamadık. Birdenbire bastırdı sel, her şeyi aldı götürdü. Ne malımız kaldı, ne mülkümüz. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir şey yapamadık. Geceyi orada geçirdik, rampalara kaçtık. Bıraktık her şeyi kaçtık. Bir tek kendimizi kurtarabildik. Gece bir buçukta çıktık dışarı, o saatten beri dışarıdayız. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Fikret Ün'ün eşi Nurten Ün ise, "Ahırlarımız gitti, hayvanlarımız gitti. Helikopter aldı bizi, geceyi dışarıda geçirdik. Halen daha alınamayanlar var. Onları bekliyoruz şu anda." diye konuştu.

Hüseyin Kaya da şans eseri hayatta kaldıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Birden çay yükseldi. Evleri, insanları alıp getirdi. Biz de şans eseri hayatta kaldık. Helikopterler gece çalışamadığı için günün ilk ışıklarıyla çalışmalar başladı. Gece görüş yoktu. Sabahı bekledik. Allaha çok şükür erkenden geldiler. Bizi de kurtardılar."

Tahliye edilenlerden sağlık sorunları olanlar kara ambulansları ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk ediliyor. Yakınlarının yanında barınma imkanı olmayan vatandaşlar ise Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlara yerleştiriliyor.

