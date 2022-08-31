Sinop’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

D.Ş. idaresindeki 06 AK 7755 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden E.O'nun kullandığı 57 AU 005 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle 06 AK 7755 plakalı otomobilde bulunan Z.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. ​​​​​​​



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