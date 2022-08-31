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Sinop’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

31.08.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sinop’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

D.Ş. idaresindeki 06 AK 7755 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden E.O'nun kullandığı 57 AU 005 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle 06 AK 7755 plakalı otomobilde bulunan Z.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. ​​​​​​​

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trafik kazası Sinop yaralı

Sinop Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:24
Sabah
05:57
Öğle
12:45
İkindi
16:26
Akşam
19:23
Yatsı
20:50

Sinop Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Çarşamba

Gökçe Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Ayancik
Derman Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
Duragan
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