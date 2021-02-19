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Sinop’ta kaporta ve boyacıların yoğun kar mesaisi

19.02.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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Sinop’ta son bir haftadır etkili olan kar yağışı sırasında araçların yollarda kayması sonucu çok sayıda kaza meydana geldi.

Sinop’ta son bir haftadır etkili olan kar yağışı sırasında araçların yollarda kayması sonucu çok sayıda kaza meydana geldi. Hasar gören araçlar nedeniyle özellikle kaporta ve boyacılarda yoğunluk oluştu.
Sinop’ta beklenen yoğun kar yağışıyla birlikte en mutlu kent beyaza büründü. Yoğun kar yağışı ve buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Yaşanan kazalar ile birlikte oto sanayilerde yoğunluk oluştu.
Yolların buzlanması ile birlikte birçok kazanın meydana geldiğini ve işlerinin diğer sektörlere nispeten hareketli geçtiğini belirten oto boya ve kaportacılar, kar yağışının dinmesi ile birlikte yoğun bir mesaiye başladıklarını söyledi.
Devamlı kar yağmadığından dolayı vatandaşların tecrübesinin olmadığını belirten oto tamirciler, böyle havalarda vatandaşların kış lastiği ve zincirsiz yola çıkmamaları yönünde uyarıda bulundular.
Pandemiden dolayı işlerde düşüş yaşadıklarını belirten kaporta ustası Tuncay Kaydı, “12 yıldır bu işi yapıyorum. Normal süreçte pandemiden dolayı işlerimiz biraz durgundu. Kar yağışı sonrası dikkatsizlik ve yüksek hızdan dolayı birçok kaza oldu. Kar yağmaya başladığından beri işlerimiz biraz daha hareketlendi yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Birkaç hasarlı araç geldi düzeltmeye çalışıyoruz. Far değiştiriyoruz tampon çamurluk gibi hasarlar geliyor. Sinop’a pek kar yağmadığı için vatandaşlar tecrübesiz. Vatandaşların kar lastiği takmadan trafiğe çıkmamalarını öneriyorum hele de acemi ise bu karda trafiğe çıkmamalı" dedi.
Kar yağışından dolayı işlerde artış olduğunu belirten boya ustası Hasan Yiğit ise “Pandemiden dolayı işlerimiz düştü. Kar yağışı ile birlikte kazalar arttı haliyle bizim işlerde hareketlenme başladı. Kazaların olması işimize yarıyor sonuçta biz bu işi yapıyoruz. Kar yağışı ile birlikte birkaç araç geldi. Karın tamamen erimesi ile birlikte önümüzdeki hafta işlerimiz daha çok yükselecektir" diye konuştu.

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