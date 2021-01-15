YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta kimyasal madde paniği

Sinop’ta kimyasal madde paniği

15.01.2021 19:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’un Ayancık ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan gizemli parçalar kimyasal madde paniğine neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Ayancık ilçesinde reklam tabela işiyle uğraşan bir vatandaş henüz ne olduğu bilinemeyen küçük top şeklinde maddeler buldu.

Sinop’un Ayancık ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan gizemli parçalar kimyasal madde paniğine neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Ayancık ilçesinde reklam tabela işiyle uğraşan bir vatandaş henüz ne olduğu bilinemeyen küçük top şeklinde maddeler buldu. Bulduğu küçük parçaların değerli taş olduğunu düşünen vatandaş Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek maddeleri teslim etti.
Jandarma tarafından yapılan ilk incelemeler sonucu bulunan parçaların kimyasal madde olma ihtimali düşünülerek AFAD ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri kimyasal ve bijolojik ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde herhangi bir kimyasal bulguya rastlanılmadı. Maddeler Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek analiz için Samsun’a gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Karı-koca gibiyiz zaten' 'Karı-koca gibiyiz zaten'
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor! En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
1/

Sinop Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:26
Sabah
07:58
Öğle
12:54
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
19:06

Sinop Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Anka Eczanesi
Boyabat
Ekin Eczanesi
Gerze
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Öncel Eczanesi
Ayancik
Sağlık Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Martıların balık kapma telaşı

Martıların balık kapma telaşı

Sinop’ta koronaya karşı müzikli moral

Sinop’ta koronaya karşı müzikli moral

Gerze’de ilk aşılar vuruldu

Gerze’de ilk aşılar vuruldu

Gerze’de ilk aşılar vuruldu

Gerze’de ilk aşılar vuruldu

Odadan öğrencilere tablet desteği

Odadan öğrencilere tablet desteği

Sinop'ta kurak geçen mevsim kestane rekoltesini olumsuz etkiledi

Sinop'ta kurak geçen mevsim kestane rekoltesini olumsuz etkiledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.