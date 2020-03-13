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Sinop’ta korona virüsü için dezenfekte çalışmaları

SİNOP HABERLERİ  | 13.03.2020 12:00 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’deki ilk korona virüsü vakasını açıklamasının ardından yurdun dört bir köşesinde insanların ortak kullanım alanları olan okul, ibadethaneler ve toplu taşıma araçları için dezenfekte çalışmaları yapılıyor.Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran ‘korona virüsü’ salgınına karşı Sinop’ta da ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’deki ilk korona virüsü vakasını açıklamasının ardından yurdun dört bir köşesinde insanların ortak kullanım alanları olan okul, ibadethaneler ve toplu taşıma araçları için dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran ‘korona virüsü’ salgınına karşı Sinop’ta da ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Emre Saatçi, “Hızla yayılan korona virüsü sebebiyle belediyemizin bilinçli bir yol izlemesi bizi mutlu ediyor. Belediye bizi düşünüyor ve mutlu oluyoruz. Halkımızda eminim belediyeye destek olacaktır. Zaten ortalık sıkıntı oldu. Herkes de bir virüs korkusu var. Bunu yaptıkları için belediyeye çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Ayrıca, Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanlığımızca her geçen gün etkisi artarak büyüyen ve ülkemizde de görülen korona virüsüne (Covid-19) önlem amaçlı toplu kullanım alanları başta olmak üzere dezenfekte işlemleri başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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