Sinop'ta okul önlerindeki yaya geçitlerinde işaretleme ve düzenleme

SİNOP (AA) - Sinop'ta okul önlerinde bulunan yaya geçitlerinde işaretleme ve düzenleme gerçekleştirildi.

Ada Mahallesi'ndeki Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu önünde gerçekleştirilen programda, okul önündeki yaya geçidi, öğrenciler ve protokol üyelerince yeniden işaretlenerek boyandı.

Programa katılan Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, gazetecilere, yaptıkları etkinlikle önceliğin yaya olduğunu bir kez daha vurguladıklarını söyledi.

Çocuklara yaya geçitlerini nasıl kullanacakları yönüne bilgi verdiklerini anlatan Çetiner, "Kentte bulunan tüm okullar civarında yaya önceliğini sağlamak için uygulamalarımıza devam ediyoruz. Özellikle sürücüleri dikkatli olmaya çağırıyoruz. Yer işaretlemelerini dikkate alarak araçlarını güvenli şekilde sürmelerini bekliyoruz. Ayrıca ilkokul, ortaokul ve liselerde okul kolluk görevlileri görevlendirdik. Sürekli okul idaresiyle iletişim halinde olan görevlilerimiz var. Haftada bir ziyaretlerini de gerçekleştirerek, öğrencilerimizin evlerinden çıkışı ve tekrar evlerine dönüşüne kadar olan güzergahlarda gerek servis gerek asayiş yönünden güvenliklerini personelimiz ile sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Çetiner, kent genelinde eğitim öğretim döneminin huzurlu geçmesini sağlamak amacıyla 24 saat görev başında olduklarını vurgulayarak "Velilerimiz eğitim öğretim döneminde huzurlu ve güvenli şekilde çocuklarının güvenliğinin sağlandığına emin olabilir." dedi.

Programa CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile diğer ilgililer katıldı.

