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Sinop’ta örtü yangınları

SİNOP HABERLERİ  | 21.08.2020 18:18 | Son Güncelleme

Sinop’ta çıkan ot yangınında 1 dönüm alan zarar gördü, şiddetli rüzgardan dolayı itfaiye erleri zor anlar yaşadı.Ada Mahallesi’ne bağlı Sis Düdüğü mevkisinde kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Sinop’ta çıkan ot yangınında 1 dönüm alan zarar gördü, şiddetli rüzgardan dolayı itfaiye erleri zor anlar yaşadı.
Ada Mahallesi’ne bağlı Sis Düdüğü mevkisinde kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz müdahale etti. Alevler yaklaşık 50 dakika içerisinde söndürüldü. Şiddetli rüzgardan dolayı ve yamaç bir bölge olduğundan dolayı itfaiye erleri zor anlar yaşadı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı, şiddetli rüzgardan dolayı tekrar meydana gelmemesi adına çalışmalar başlatıldı.

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