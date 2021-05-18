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Sinop'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

18.05.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Akif K. (36) idaresindeki 59 AD 200 plakalı otomobil, Saraydüzü-Durağan kara yolunda Muammer K'nin (68) kullandığı traktör ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan B.K, H.K ve Ş.K yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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