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Sinop'ta sahilde erkek cesedi bulundu

11.07.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta sahilde erkek cesedi bulundu

Sinop'ta sahilde erkek cesedi bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'ta sahilde bir erkek cesedi bulundu.

İnceburun mevkisinde deniz kenarında ceset görenler, durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk incelemesine göre uzun süredir suda olduğu değerlendirilen ceset, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sinop'ta sahilde erkek cesedi bulundu

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