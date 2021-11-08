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Sinop'ta şehit yakınları ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki

08.11.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta şehit yakınları ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki

SİNOP (AA) - Sinop'ta şehit yakınları ve gaziler, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, dernek binasında düzenlenen basın toplantısında, Türkkan'ın 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesini kınadı.

Bir milletvekilinin Türk bayrağı altında böyle bir eylemde bulunamayacağını vurgulayan Özgen, gaziler ve şehit aileleri olarak dimdik ayakta ve nöbette olduklarını dile getirdi.

Özgen, şunları dile getirdi:

"Bu büyük milletin asıl unsurları olan bizler, bu kişi ve onun gibilere asla prim vermeyiz. Bu kişiyi milletvekilliğinden istifaya ve soyadındaki Türk ismini değiştirmeye davet ediyoruz. Sen, siyaset yapacaksın diye milletle alay edemez, dalga geçemezsin. Biz gaziler ve şehit yakınları olarak buna asla müsaade etmeyiz."

Özgen'in yanı sıra basın açıklamasına katılan şehit yakınları da Türkkan'a tepki göstererek istifaya davet etti.

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