Sinop'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta silahlı kavgada 1 kişi ayağından yaralandı.

Meydankapı Mahallesi Meydankapı Camisi arkasında Oğuz N. ile H.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö, yanında bulunan silahla Oğuz N'ye ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Sol ayağından yaralanan Oğuz N'ye ilk müdahale 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldı. Yaralı Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalan H.Ö, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



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