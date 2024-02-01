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Sinop’ta suç ve suçluya geçit yok

İHA İHA
01.02.2024 14:53 | Son Güncelleme:
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Sinop’ta polis ve jandarma tarafından yapılan denetimlerde suç ve suçluya geçit verilmedi.

Sinop’ta suç ve suçluya geçit yok

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nce 01 Ocak-01 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 13 adet silah ele geçirildi. 265 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 28 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 6 günübirlik yer denetimi yapıldı, 19 bin 19 araç sorgusu, 23 bin 724 GBT sorgusu gerçekleştirildi, 26 aranan şahıs yakalandı. 54,31 gram uyuşturucu, 29 adet sentetik ecza, 214 bin 920 dal makaron ve 40 kilo tütün ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı’nca 01 Ocak-01 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde ise 34 bin 730 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 110 şahıs ve 10 hırsızlık şüphelisi yakalandı, 11 adet silah ele geçirildi. 88 umuma açık yer ve 30 bin 464 araç kontrolü yapıldı. 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 650 gram uyuşturucu, 359 gram sentetik ecza, 7 adet elektronik eşya ele geçirildi. Organize suçlarla mücadele kapsamında 18 şahıs yakalandı.

Sinop’ta suç ve suçluya geçit yok

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