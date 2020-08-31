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Sinop'ta turizmcilerin yaz sezonu mutluluğu

SİNOP HABERLERİ  | 31.08.2020 15:16 | Son Güncelleme

Sinop'ta turizmcilerin yaz sezonu mutluluğu

SİNOP (AA) - Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecine rağmen kentte yaz sezonunda yaşanan yoğunluk, turizmcileri mutlu etti.

Tarihi, kültürel zenginliklerinin yanı sıra uzun sahilleri, temiz denizi ve tabiat parkları ile bölgenin en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan ve Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı Sinop, bu yaz sezonunda da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle temmuz ve ağustos aylarında konaklama tesislerinde zaman zaman yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluğun yavaş yavaş sona ermeye başladığını vurgulayan Çobanoğlu, "Son iki ayda pandemi sürecine karşın beklentilerimiz üzerinde bir yoğunluk yaşadık." dedi.

Sinop'un her yıl ziyaretçi sayısını artıran bir kent olduğuna işaret eden Çobanoğlu, "Sezonun geri kalanı için büyük bir beklentimiz yok. Ancak her şeye rağmen çok da kötü bir sezon geçirmedik. Temmuz ve ağustos aylarında yoğunluk yaşadık. Bu dönemde bayram tatili süreci çok etkili oldu. Bunun yanında hafta sonu tatilleri de verimli geçti diyebiliriz. Mayıs ve haziran aylarındaki kayıplarımızı telafi edemesek de diğer aylardaki yoğunluk bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Çobanoğlu, tek arzularının, salgın sürecinin en kısa sürede bitmesi olduğunu vurgulayarak "Süreç tamamlandığında insanların rahatlayacağını ve turizm merkezlerinin tekrar dolacağını düşünüyorum. Tur turizmi, örneğin yok denecek kadar. Sektörün geleceği açısından tur turizmi önemli bir yer tutuyor." ifadelerini kullandı.

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