Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 23 kök kenevir bitkisi, bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

