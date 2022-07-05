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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

05.07.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 23 kök kenevir bitkisi, bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

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