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Sinop'ta yanlış evrakla sınava giden öğrenciye polisten yardım

19.06.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta yanlış evrakla sınava giden öğrenciye polisten yardım

SİNOP (AA) – Sinop'ta polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okula yanlış evrakla gelen öğrenciye yardımcı oldu.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) gireceği okula giden öğrenci Rahime K. salona girmek istediği sırada evrakının yanlış olduğu anlaşıldı.

Okulda görevli polislerce Polis Merkezi Amirliği'ne yönlendirilen Rahime K'ye burada doğru sınav evrakı çıkarıldı.

Yunus ekiplerince motosiklete bindirilen Rahime K. sınava kısa bir süre kala Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yetiştirildi.

Rahime K. polis ekiplerine teşekkür etti.

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