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Sinop’ta yapılan köprülü geçiş yolu tamamlandı

SİNOP HABERLERİ  | 17.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, merkeze bağlı Oğuzeli ve Çobanlar köyü ve mahallelerine hizmet verecek köprülü geçiş yolunun tamamlandığını bildirdi.Üçüncüoğlu, merkez köylere yapılan köprülü geçişlerle köyde ve mahallelerde bulunan vatandaşların yolun kısalmasıyla rahatlatıldığını söyledi.

Sinop’ta yapılan köprülü geçiş yolu tamamlandı

Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, merkeze bağlı Oğuzeli ve Çobanlar köyü ve mahallelerine hizmet verecek köprülü geçiş yolunun tamamlandığını bildirdi.
Üçüncüoğlu, merkez köylere yapılan köprülü geçişlerle köyde ve mahallelerde bulunan vatandaşların yolun kısalmasıyla rahatlatıldığını söyledi. Daha önce 10 kilometre yol kat edilerek ana yola gidilebildiğine işaret eden Üçüncüoğlu, "Şimdi ise ana yola gidiş 1,5 kilometreye kadar düştü. Köy muhtarı bize geldiğinde, ’Köyümüze gerekirse asfalt yapmayın ama ana yol mesafesini kısaltan köprülü geçiş yapın’ dedi. Biz de merkeze bağlı bu iki köyümüzde köprülü geçiş çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

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