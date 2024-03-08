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Sinop'ta yaşlı adamın çalınan ineği jandarma ekiplerince Kastamonu'na bulundu

AA AA
08.03.2024 10:03
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 78 yaşındaki Satılmış Aydemir'in ahırından çalınan inek, jandarma ekiplerince Kastamonu'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Sinop'ta yaşlı adamın çalınan ineği jandarma ekiplerince Kastamonu'na bulundu

İlçeye bağlı Uluköy köyünde yaşayan Aydemir, ahırında bulunan ineğinin çalınması üzerine jandarma ekiplerine başvurdu.

Aydemir'in şikayeti üzerine jandarma ekiplerince çalınan hayvanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Plaka Tanıma Sistemi ve bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin kimliklerini belirledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.

Boyabat ilçesinde başkasına satıldığı anlaşılan inek ise Kastamonu'nun Daday ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

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