YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’taki akraba cinayetine ilişkin olay yeri tatbikatı yapıldı

Sinop’taki akraba cinayetine ilişkin olay yeri tatbikatı yapıldı

İHA İHA
14.05.2024 13:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta 27 Aralık’taki cinayetle ilgili olay mahallinde tatbikat yaptırıldı.

Sinop’taki akraba cinayetine ilişkin olay yeri tatbikatı yapıldı

Sinop’un Mertoğlu köyünde 27 Aralık’ta Suat Kümeç (30), iddiaya göre, uyuşturucu etkisi atındayken çıkan kavgada tabancasıyla amcasının oğlu İsmail K. ve onun oğlu Doğan K.’ye silahla rastgele ateş etmişti. O sırada ava gitmekte olan amca Cemal K., yeğenini durdurmak için çok uğraşmasına rağmen ikna edemeyince tüfeği ile önce havaya, ardından bacaklarına ateş açmıştı. Saçmalar karnına isabet alan Suat Kümeç ağır yaralanmıştı. Yaralı, kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmiş, Cemal K. ise tutuklanmıştı.
Çıkan kavgada yeğenini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Cemal K.’ye olay yerinde tatbikat yaptırıldı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli’de ağır hasarlı bina tek dokunuşta yerle bir olduTunceli’de ağır hasarlı bina tek dokunuşta yerle bir oldu
Aşkale’ye kış geri geldiAşkale’ye kış geri geldi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandıTekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 14 Mayıs Salı

İmsak
03:23
Sabah
05:13
Öğle
12:41
İkindi
16:37
Akşam
19:59
Yatsı
21:40
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.