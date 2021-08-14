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Sinop'taki arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

14.08.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'taki arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Sinop'taki arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

SİNOP (AA) - Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı İncipınarı köyü sahilinde bir cenazeye ulaşıldı.

Bölgede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Ayancık ilçesinde arama kurtarma faaliyetleri hem havadan hem karadan yapılıyor. Selden etkilenen Babaçay ve İncipınarı köylerinde yoğunlaşan çalışmalara, yöre halkı da destek veriyor.

Giresun AKUT ekibince İncipınarı köyü sahilinde yürütülen arama kurtarma çalışmasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerce sahildeki tomrukların arasından çıkartılan cenaze, kimlik tespiti için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Öte yandan ilçede yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yardım dağıtımında görevli ekipler, ulaşım sağlayabildikleri mahalle ve köylere traktörlerle, karadan ulaşımı mümkün olmayan bölgelere ise helikopterlerle erzak taşıyor.

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