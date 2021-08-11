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Sinop'taki sel baskınında mahsur kalan 9 kişi Sahil Güvenlik helikopterleriyle tahliye edildi

11.08.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avdullu köyünde mahsur kalan yaklaşık 70 kişi için Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi bölgeye sevk edildi

Sinop'taki sel baskınında mahsur kalan 9 kişi Sahil Güvenlik helikopterleriyle tahliye edildi

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan 9 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 helikopterle kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgeye transferi için 2 sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiği bildirildi.

Helikopterlerin kısa sürede bölgeye ulaştığı aktarılan açıklamada, "Görevlendirilen sahil güvenlik helikopteri tarafından şu ana kadar mahsur kalan 9 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Ayancık'a bağlı Avdullu köyünde mahsur kaldığı bildirilen yaklaşık 70 vatandaşımızın tahliyesi maksadıyla 1 Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi bölgeye sevk edilmiştir. Bölgedeki tahliye faaliyetlerine halen devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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