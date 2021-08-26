YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sinop'taki selden etkilenen 19 "can" Ankara'da yeni yuvasına kavuştu

Sinop'taki selden etkilenen 19 "can" Ankara'da yeni yuvasına kavuştu

26.08.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayvansever Mehmet Akçay, Ayancık'taki selden etkilenen 11'i yavru 19 köpeği, kiraladığı üç araçla Ankara'ya getirerek bakımını üstlendi - Akçay: -"Onlara burada yer ayarladık, ölünceye kadar bakacağız"

ORHAN ONUR GEMİCİ - Ankara'da oluşturduğu yaşam alanında 100'ü aşkın sokak köpeğine bakan Mehmet Akçay, Sinop'taki selden etkilenen 11'i yavru 19 köpeğin bakımını da üstlendi.

Bir süre öncesine kadar farklı sektörlerde ticari faaliyet yürüten Akçay, yaklaşık 15 yıl önce başta park ve dağdakiler olmak üzere, gördüğü sokak hayvanlarını beslemeye, hasta olanları tedavi ettirmeye başladı.

Hayvanlar için daha güvenli bir ortam sağlamak isteyen Mehmet Akçay, 6 yıl önce Gölbaşı ilçesine bağlı Yavrucuk Mahallesi'nde 8 dönüm arazi üzerine bir yaşam alanı oluşturdu.

Akçay, Mehmet Amca Yaşam Alanı (MAYA) adını taşıyan ve iki bakıcının görev yaptığı alanda, kendi imkanları ve bağışlar sayesinde şu an 100'den fazla sokak köpeğine sahip çıkıyor.

MAYA'daki köpekler arasına son olarak, Sinop'taki selden etkilenen biri gebe 8 yetişkin ve 11 yavru olmak üzere 19 köpek katıldı.

Köpeklerin Sinop'tan getirilmesi için 3 araç kiralayan Akçay, onları MAYA'da "Hoş geldiniz." diyerek karşıladı.

- "Diğer dünya varlıkları gibi eşit koşullarda yaşatabilmeyi amaçlıyoruz"

Akçay, 15 yıl önce başlayan sokak hayvanlarına sahip çıkma hikayesini AA muhabirine anlattı.

Sahiplendiği köpeklerin, 6 yıl önce oluşturduğu yaşam alanında, barınaklara göre daha rahat bir yaşam sürdüğünü belirten Akçay, onları diğer dünya varlıkları gibi eşit koşullarda yaşatabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'de çok sayıda hayvansever olduğuna işaret eden Akçay, bu kişilerin bir araya gelmesi halinde sokak köpeklerinin kurtarılması için çok büyük bir potansiyelin yakalanacağını ifade etti. Bu potansiyeli bir araya getirmek amacıyla bir vakıf kurma çalışması yürüttüğünü anlatan Akçay, şöyle konuştu:

"Evlere, ailelere köpek sahiplendirme fikrine bir nebze katılıyorum. Çünkü biliyoruz ki ailelerde yaşama şansı bulamadıkları oluyor, hastalıkları oluyor, alerjik durumlar var, tekrar sokağa terk edilebiliyorlar. Bu da vahim bir durum. Onun için köpekleri 'apartmanlara, iş yerlerine ve fabrikalara sahiplendirelim' dedik. Bunu başardım. 20'ye yakın köpeği site ve apartmanlara sahiplendirdim. Apartmanın bünyesinde bir şekilde yaşıyorlar. Çünkü herkes seviyor. Hayvan da orayı sahipleniyor, gelen gidene kuyruk sağlıyor."

Akçay, resmi makamların da destek vermesi halinde sokak köpeği sorununun çözülebileceğini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesinin köpekleri köylülere sahiplendirdiğini hatırlattı.

Sinop'un Ayancık ilçesindeki selden etkilenen köpeklerin Ankara'ya getirilme sürecini de anlatan Mehmet Akçay, şunları kaydetti:

"Konu bana iletildiğinde köpeklerin yaşama şansının kalmadığını anladım. Çünkü kaldıkları şantiyenin tamamını sel götürmüş. Bir hayvansever gönüllü, hayvanları selden kurtarmış. Bir sürü hayvan da zayi olmuş, kaybetmişiz. Orada çalışan bir görevli kısıtlı imkanlarıyla bugüne kadar bakmış. Biz sahiplenelim, dedim. Onlara burada yer ayarladık, ölünceye kadar bakacağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Boğazı'nda bir ilk! 1,5 dakikada geçtiİstanbul Boğazı'nda bir ilk! 1,5 dakikada geçti
Bu pankartı görenler bir daha bakıyor!Bu pankartı görenler bir daha bakıyor!
Selden etkilenen bölgelere 1 milyonun üzerinde ayni bağış yapıldıSelden etkilenen bölgelere 1 milyonun üzerinde ayni bağış yapıldı
Anahtar Kelimeler:
sel Sinop

Ankara Namaz Vakitleri 26 Ağustos Perşembe

İmsak
04:33
Sabah
06:04
Öğle
12:56
İkindi
16:38
Akşam
19:37
Yatsı
21:02

Ankara Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Perşembe

Alara Eczanesi
Cankaya
Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Beyzam Eczanesi
Cankaya
Bilir Eczanesi
Cankaya
Göksu Eczanesi
Cankaya
Seren Eczanesi
Cankaya
Tutkun Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.