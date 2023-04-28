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Sinop'tan Hatay'a koşan iş insanı depremzedeler için bağış topladı

28.04.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'tan Hatay'a koşan iş insanı Rıza Martaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bağış topladı.

Sinop'tan Hatay'a koşan iş insanı depremzedeler için bağış topladı

Martaş (43), AA muhabirine, Sinop'tan 23 Mart'ta başladığı koşuyu Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamladığını söyledi.

Depremzedelere destek olmak amacıyla yola çıktığını anlatan Martaş, her gün 40 kilometre koşarak geçtiği kentlerde depremzedeler için Hayata Destek Derneği adına bağış topladığını belirtti.

Kovid-19 ve ardından yaşanan orman yangınlarına dikkati çekmek için Van'dan İzmir'e koştuğunu aktaran Martaş, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ben de herkes gibi sıcak evimde oturamadım. Yaklaşık 1,5 ay bir antrenman yaptım. 23 Mart'ta Sinop'tan koşarak yola çıktım. 23 Nisan'da Hatay'da bu işi bitirmiş olduk. Bir ay 1100 kilometreye çıkan bir koşu oldu. Daha önce doğudan batıya koşmuştum. Van'dan İzmir'e iyilik köprüsü oluşturmuşum. Şimdi Sinop'tan Hatay'a yani kuzeyden güneye bir maraton oldu. Depremi unutturmamak, zarar gören insanların yanlarında olmak ve bunun farkındalığını arttırmak için 1100 kilometre koşarak Sinop'tan Hatay'a ulaşmış oldum. "

Martaş, koşusunu tamamladığı 23 Nisan'a kadar 135 bin lira topladığını, bağışların ay sonuna kadar devam ettiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İskenderun Hatay yardım

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