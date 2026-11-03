Sint Truiden - Brann Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sint Truiden ile Brann, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Stayen sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Sint Truiden, biraz zor bir süreçten geçiyor. Brann ise son dönemde aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor.
Brann, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçından 3 galibiyet alırken, Sint Truiden son 2 maçını kazandı. Ancak Sint Truiden, Belçika 1. Ligi'nde ise 5 maçta 5 mağlubiyetle karşı karşıya kalmış durumda.
Brann kadrosunda Ulrik Mathisen (Sakat - Ayak Parmağından Sakat) yer almıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum