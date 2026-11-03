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Sint Truiden - Brann Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sint Truiden, UEFA Konferans Ligi'nde Brann ile zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor. Her iki takımda da son dönem form grafikleri dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Sint Truiden - Brann Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
Sint Truiden
Perşembe 23:00
05.11.2026
Brann
Stadyum: Stayen

Sint Truiden ile Brann, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Stayen sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Sint Truiden, biraz zor bir süreçten geçiyor. Brann ise son dönemde aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri
Sint Truiden

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Sint Truiden 1-2 Oud Heverlee Leuven Belçika 1. Ligi M
  • 25.10.2026 Club Brugge 3-2 Sint Truiden Belçika 1. Ligi M
  • 22.10.2026 FC Midtjylland 0-1 Sint Truiden UEFA Konferans Ligi G
  • 18.10.2026 Sint Truiden 4-1 Lommel SK Belçika Kupası G
  • 15.10.2026 Sint Truiden 2-0 Iberia 1999 UEFA Konferans Ligi G
Brann

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Brann 3-2 Molde Norveç Eliteserien G
  • 25.10.2026 Lillestrom 3-2 Brann Norveç Eliteserien M
  • 22.10.2026 Kauno Zalgiris 1-4 Brann UEFA Konferans Ligi G
  • 18.10.2026 Valerenga 3-1 Brann Norveç Eliteserien M
  • 15.10.2026 Brann 2-1 Lincoln Red Imps UEFA Konferans Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Brann, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçından 3 galibiyet alırken, Sint Truiden son 2 maçını kazandı. Ancak Sint Truiden, Belçika 1. Ligi'nde ise 5 maçta 5 mağlubiyetle karşı karşıya kalmış durumda.

Eksik Oyuncular

Sint Truiden

Bilinen eksik yok

Brann

1 eksik
Ulrik Mathisen Sakat Ayak Parmağından Sakat

Brann kadrosunda Ulrik Mathisen (Sakat - Ayak Parmağından Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Sint Truiden - Brann maçı ne zaman?

5 Kasım 2026 tarihinde oynanacak.

Sint Truiden - Brann maçı saat kaçta?

Maç saat 23:00'te başlayacak.

Sint Truiden - Brann maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Sint Truiden - Brann maçında hangi oyuncular eksik?

Brann'dan Ulrik Mathisen sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

Sint Truiden ve Brann'ın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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