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Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sipahi ne zaman başlıyor? Kaan Yıldırım ve Özge Gürel başrolde

22.11.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sipahi dizisi 'Vatan için her yerde!' sloganıyla ilk tanıtımını sosyal medya hesabında yayınladı. Büyük ilgi gören Sipahi dizisinin tanıtımı sonrası dizi hakkında araştırmalar hız kazandı. Sipahi yakında Show Tv'de yayın hayatına başlayacak. Dizinin başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem alışık gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Peki, Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sipahi ne zaman başlıyor?

Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sipahi ne zaman başlıyor? Kaan Yıldırım ve Özge Gürel başrolde

Sipahi dizisi oyuncuları ve konusu şimdiden merak konusu oldu. İlk tanıtımıyla nefes kesen Sipahi dizisinin yapımını CNP film, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat, yönetmenliğini Hakan İnan, senaristliğini ise Ali Doğançay üstleniyor. Tanıtımda yer alan sahneler doğrultusunda aksiyon türünü ele alan Sipahi için geri sayım sürüyor. İşte Sipahi dizisine dair tüm detaylar...

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SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. ürk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

sipahi konusu

SİPAHİ OYUNCULARI KİMLER?

Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda;

Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak yer alıyor.


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Kaan Yıldırım Kerem Alışık Özge Gürel show sipahi

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