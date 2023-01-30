Sipahi neden final yapıyor, son bölüm bugün mü? Dizi tutkunlarını üzen karar: Sipahi dizisi son bölüm konusu ve 30 Ocak Show TV yayın akışı

Sipahi dizisi final bölümüyle bu akşam Show TV'de ekrana gelecek. Sipahi dizisinin hayranlarını üzen final haberi haberi sonrası gözler bugün ekrana gelecek olan son bölüme çevrildi. Peki, Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın oynadığı Sipahi dizisi neden final yapıyor? İşte merak edilenler...

SİPAHİ DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sipahi dizisi için reytinglerdeki beklentiyi karşılaşamadığı yönünde iddialar ortaya atışmıştı.

Show TV'den yapılan açıklama ile Sipahi dizisinin final kararı netleşti.

Show TV'de yayınlanan Sipahi'nin bu akşam final yapacak ve son kez izleyicisinin karşısına çıkacak.

SİPAHİ DİZİSİ FİNALİ NE ZAMAN?

Sipahi dizisi, 30 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak olan 8. bölümüyle final yaparak sona erecektir.

Sipahi dizisi son bölüm konusu:

"Roket Suriye'den, Ankara'yı vuracak şekilde konumlanacaktır. Sipahi ekibi bu saldırı riskini nasıl yok edecektir? Canan, Habtor'un elindedir. Ali, deşifre olma riski nedeniyle Habtor'a ulaşamamaktadır. Habtor ise karısını ve kızını geri alamazsa Canan'ı öldürmeye kararlıdır. Yıldırım'ı bu kez de dinlemeyen Ali, Ivan'la buluşmaya gidecektir. Ali, Canan'ı kurtarmak zorundandır. Başına çuval geçirilmiş bir kadını öldürmesi emri verilir. Bu kadın Canan ise Ali ne yapacaktır? Ali, Ezgi ve Yusuf, Fahrettin'i hastane yatağında öldürmeye çalışan İranlı kadın ajanı ele geçirmeyi başaracaklardır."

30 OCAK PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sipahi

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

02:45 Güzel Günler

