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Sipahi neden final yapıyor, son bölüm bugün mü? Dizi tutkunlarını üzen karar: Sipahi dizisi son bölüm konusu ve 30 Ocak Show TV yayın akışı

30.01.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sipahi dizisi final yapıyor. Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi ekranlara veda ediyor. Birçok kişi internette "Sipahi dizisi final mi yapıyor?" sorusunu araştırıyor. Senaryosunu Ali Doğançay'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği dizi 8. bölümüyle final yapıyor. Peki, Sipahi neden final yapıyor? İşte detaylar...

Sipahi neden final yapıyor, son bölüm bugün mü? Dizi tutkunlarını üzen karar: Sipahi dizisi son bölüm konusu ve 30 Ocak Show TV yayın akışı

Sipahi dizisi final bölümüyle bu akşam Show TV'de ekrana gelecek. Sipahi dizisinin hayranlarını üzen final haberi haberi sonrası gözler bugün ekrana gelecek olan son bölüme çevrildi. Peki, Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın oynadığı Sipahi dizisi neden final yapıyor? İşte merak edilenler...

SİPAHİ DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sipahi dizisi için reytinglerdeki beklentiyi karşılaşamadığı yönünde iddialar ortaya atışmıştı.

Show TV'den yapılan açıklama ile Sipahi dizisinin final kararı netleşti.

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Show TV'de yayınlanan Sipahi'nin bu akşam final yapacak ve son kez izleyicisinin karşısına çıkacak.

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SİPAHİ DİZİSİ FİNALİ NE ZAMAN?

Sipahi dizisi, 30 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak olan 8. bölümüyle final yaparak sona erecektir.

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Sipahi dizisi son bölüm konusu:

"Roket Suriye'den, Ankara'yı vuracak şekilde konumlanacaktır. Sipahi ekibi bu saldırı riskini nasıl yok edecektir? Canan, Habtor'un elindedir. Ali, deşifre olma riski nedeniyle Habtor'a ulaşamamaktadır. Habtor ise karısını ve kızını geri alamazsa Canan'ı öldürmeye kararlıdır. Yıldırım'ı bu kez de dinlemeyen Ali, Ivan'la buluşmaya gidecektir. Ali, Canan'ı kurtarmak zorundandır. Başına çuval geçirilmiş bir kadını öldürmesi emri verilir. Bu kadın Canan ise Ali ne yapacaktır? Ali, Ezgi ve Yusuf, Fahrettin'i hastane yatağında öldürmeye çalışan İranlı kadın ajanı ele geçirmeyi başaracaklardır."

30 OCAK PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sipahi
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:45 Güzel Günler

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