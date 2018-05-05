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Sir Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.05.2018 22:10 | Son Güncelleme

Manchester United'ın ve dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson'ın beyin kanaması geçirdiği açıklandı. Ameliyat olan Alex Ferguson'ın yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Sir Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi!

Manchester United'ın efsane teknik direktörü İskoç Alex Ferguson, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'nin Manchester United ekibiyle birçok başarıya imza atan 76 yaşındaki Ferguson, beyin kanaması sebebiyle acilen hastaneye götürüldü.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan bu süreç iyi atlatıldı ancak Ferguson'un sağlığına kavuşması için yoğun bakımda kalması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesi İskoçya'da teknik adamlık kariyerinin ardından 1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
sir alex ferguson Manchester United

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