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Sir Alex Ferguson'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı açıklandı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.05.2018 23:02 | Son Güncelleme

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmesi nedeniyle acil olarak hastanede ameliyat edilen efsane menajer Sir Alex Ferguson'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Alex Ferguson'ın yoğun bakımdan çıktığı belirtildi.

Sir Alex Ferguson'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı açıklandı!

Beyin kanaması geçiren İskoç futbol adamı Alex Ferguson, yoğun bakımdan çıktı.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, cumartesi günü geçirdiği beyin kanamasının ardından ameliyat edilen 76 yaşındaki eski teknik direktörü Ferguson'un yoğun bakıma ihtiyacının kalmadığı ve tedavisine hastanede devam edileceği bildirildi.

İngiliz basını daha önce, Salford Royal Hastanesi'nde tedavisi süren Ferguson'un kendine geldiğini ve sağlığının iyiye gittiğini kaydetmişti.

Ülkesi İskoçya'da teknik adamlık kariyerinin ardından 1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
sir alex ferguson Manchester United

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