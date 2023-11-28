Sıra Dilan Polat'ın "şampiyonlar ligine" geldi: Birlikte poz vermişti, hepsinin başını yaktı! Özlem ve Tayyar Öz çiftine de adliye yolu gözüktü

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanınca gözler diğer fenomenlere çevrildi. Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti de bu isimlerin arasında en dikkat çeken çiftlerden biriydi. Sosyal medyada görkemli, şatafatlı hayatlarını sergileyen çift de adliyelik oldu. Soruşturmaya dahil edilenler sadece Öz çiftiyle de sınırlı kalmadı!

ÖZLEM ÖZ VE TAYYAR ÖZ HAKKINDA SORUŞTURMA

Gündem olan Tayyar ve Özlem Öz ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Öz çifti hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek’ suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

DOSYAYA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ayrıca gazeteci Murat Ağırel, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Soruşturma dosyasına erişim engeli getirildi. İsmi kamuoyu tarafından bilinen diğer kişilere de soruşturma başlayacak" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ" DİYE PAYLAŞTI, HEPSİ ADLİYELİK OLDU

Ağırel ilerleyen saatlerde olayla ilgili son gelişmeyi duyurdu. Buna göre Dilan Polat'ın yakın çevresinden, hatta birlikte poz verip "şampiyonlar ligi" notuyla paylaştığı fotoğraftaki isimlerin tamamı soruşturma kapsamına alındı. DHA'nın aktardığı bilgiye göre fotoğrafta, Eylül Öztürk, eşi Kenan Özkan, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz-Merve Korkut çifti, Tolunay-İleyda Topal çifti, Ömer-Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI TALEP EDİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta tespiti yapılan fenomenler için yurtdışına çıkış yasağı talep edildi.

GÜZELLİK MERKEZİNDE SESSİZLİK HAKİM

Polat çifti gibi sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Öz çiftinin güzellik merkezleri ve kliniği vardı. Çifte ait olan Ataşehir Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi'ndeki güzellik merkezinde sessizliğin hakim olduğu görüldü.

1 TON ALTIN İÇİN SÖZ ALDIĞI GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde eşi Tayyar Öz'ün bir tepsi dolusu altın hediye ettiği Özlem Öz'ün bir ton altın sözü alması dikkat çekmişti. Ünlü fenomen bu videosunun çok konuşulmasının ardından altınların imitasyon olduğunu kanıtlamaya çalıştığı bir Instagram hikayesi paylaşmıştı.







