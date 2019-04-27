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Sıradışı! Evlerinde öyle bir şeyle yaşıyorlar ki...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 27.04.2019 09:25 | Son Güncelleme

Kanada'da yaşayan Steve Jekins ve Derek Walter adlı arkadaşlar evlerinde 2 köpekleriyle birlikte öyle bir hayvan daha besliyorlar ki görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Kanada'da yaşayan iki arkadaş Steve ve Derek, evlerinde Esther adlı yaklaşık 302 kilo ağırlığındaki bir domuz ve iki köpek ile birlikte yaşıyorlar. Bu ilgi çekici evdeki manzaraları ve harika domuz Esther'in hikayesini sizler için biraraya getirdik.

Siz böyle büyük bir canlıyla aynı evde olmak ister miydiniz?

İşte eğlenceli domuz Esther...

Evlerinde besledikleri şeyi görenler inanamıyor!

Kanadalı arkadaşlar Steve ve Derek, ilk başta çok fazla büyümeyen cüce bir domuz almaya karar verirler. Uzun araştırmaların ve pazarlıkların sonucunda cüce bir domuz diye namıdiğer Esther'i satın alırlar.
Ama ilerleyen günlerde anlaşılır ki aslında Esther, cüce bir domuz yerine gerçek bir ticari domuz.
Kısa sürede büyük boyutlara ve kilolara ulaşsa da Steve ve Derek, domuz Esther'den vazgeçemez ve birlikte yaşamaya devam ederler.
Steve ve Derek' e göre domuzlar aynı köpekler gibi çok zeki ve eğlenceli hayvalar. Bir çok kişiye göre temiz hayvanlar olduğunu söyleyen Steve ve Derek, arkadaş canlısı olan domuzlarının sadece kendileri arasında değil dünya çapında da birçok hayranının olduğunu belirtti.
Nitekim, domuz Esther'in sosyal medya hesabında ev hallerini ve eğlenceli dakikalarını takip eden 516 bin kişi mevcut.
Her yıl düzenlenen 13'üncü Libby Ödülleri'nde yılın en etkileyici hayvanı seçilen Esther, şimdi gözünü Hollywood'a dikmiş durumda.
işte Esther ve sahiplerinin eğlenceli ev halleri...
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