Sıradışı! Evlerinde öyle bir şeyle yaşıyorlar ki...

Kanada'da yaşayan iki arkadaş Steve ve Derek, evlerinde Esther adlı yaklaşık 302 kilo ağırlığındaki bir domuz ve iki köpek ile birlikte yaşıyorlar. Bu ilgi çekici evdeki manzaraları ve harika domuz Esther'in hikayesini sizler için biraraya getirdik.

Siz böyle büyük bir canlıyla aynı evde olmak ister miydiniz?

İşte eğlenceli domuz Esther...