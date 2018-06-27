SPOR

Sırbistan 0 - 2 Brezilya (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 27.06.2018 22:52 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası E Grubu'nda Brezilya, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. İkinci maçında Kosta Rika'yı uzatmalarda mağlup eden Brezilya, bu kez işini şansa bırakmadı ve Sırbistan'ı her iki devrede bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Brezilya, aldığı bu galibiyetin ardından puanını 7'ye yükseltti ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Sırbistan 0 - 2 Brezilya (Maç özeti)

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Sırbistan ile Brezilya, Spartak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan taraf Sambacılar oldu. 36. dakikada Paulinho'nun golüyle Brezilya 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 68. dakikada Neymar'ın pasında topla buluşan Thiago Silva farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarından sonuç çıkmayınca Brezilya sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 7 puanla grubu lider tamamlayan Sambacılar üst tura çıkarken, Sırbistan ise 3 puanda kaldı ve turnuvaya veda etti.

Stat: Spartak
Hakemler: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammedreza Mansouri (İran)
Sırbistan: Stojkovic, Kolarov, Veljkovic, Milenkovic, Rukavina, Sergej, Matic, Kostic (Dk. 82 Radonjic), Ljajic (Dk. 75 Zivkovic), Tadic, Mitrovic (Dk. 90 Jovic)
Brezilya: Becker, Marcelo (Dk. 10 Filipe Luis), Miranda, Thiago Silva, Fagner, Casemiro, Paulinho (Dk. 66 Fernandinho), Neymar, Coutinho (Dk. 80 Augusto), Willian, Jesus
Goller: Dk. 36 Paulinho, Dk. 68 Thiago Silva (Brezilya)
Sarı kartlar: Dk. 33 Ljajic, Dk. 48 Matic, Dk. 71 Mitrovic (Sırbistan)

PARTNERAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyorAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyor
Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!
Almanya Dünya Kupası'na ilk kez gruplarda veda etti!Almanya Dünya Kupası'na ilk kez gruplarda veda etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Brezilya sırbistan

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!

UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!

Güney Kore 2 - 0 Almanya (Maç özeti)

Güney Kore 2 - 0 Almanya (Maç özeti)

Beşiktaş Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile sözleşme imzalandığını açıkladı!

Beşiktaş Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile sözleşme imzalandığını açıkladı!

Philip Cocu İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe'yle resmi sözleşme imzaladı!

Philip Cocu İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe'yle resmi sözleşme imzaladı!

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsviçre beraberlikle turladı: 2-2

İsviçre beraberlikle turladı: 2-2

İsviçre 2 - 2 Kosta Rika (Maç özeti)

İsviçre 2 - 2 Kosta Rika (Maç özeti)

Sırbistan 0 - 2 Brezilya (Maç özeti)

Sırbistan 0 - 2 Brezilya (Maç özeti)

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Almanya Dünya Kupası'na ilk kez gruplarda veda etti!

Almanya Dünya Kupası'na ilk kez gruplarda veda etti!

CANLI | İsviçre - Kosta Rika

CANLI | İsviçre - Kosta Rika

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.