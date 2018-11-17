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Sırbistan 2 - 1 Karadağ

FUTBOL HABERLERİ  | 17.11.2018 19:52 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 5. haftasında Sırbistan evinde Karadağ'ı 2-1 yendi. Sırbistan'a galibiyeti Beşiktaşlı Ljajic ile Mitrovic'in golleri getirirken, Karadağ'ın tek sayısını Mugosa kaydetti.

Sırbistan 2 - 1 Karadağ

UEFA Uluslar Ligi C Grubu 4. Grup maçında Sırbistan ile Karadağ, Belgrad'da karşı karşıya geldiler. İki komşu ülkenin maçında Sırbistan, Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek grubu lider bitirmek için büyük bir avantaj yakaladı.

Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Adem Ljajic ve 32. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Mitrovic, 38. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı. Karadağ'nın tek golü ise 70'de Mugosa'dan geldi.

LJAJIC İLK KEZ GOL ATTI
Beşiktaş'ın futbolcusu Adem Ljajic, ilk 11 başladığı maçta 90+2. dakikada oyundan alkışlarla çıkarken bu sezon ilk kez gol attı. Sırbistan, 5 maçta 11 puan toplayarak grup liderliğini korurken Karadağ, 7 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan - Karadağ Adem Ljajic Aleksandar Mitrovic Stefan Mugosa

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