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Sırbistan'da Trabzonspor taraftarına kötü muamele! Gözaltına alındılar, elçilik devreye girdi... Açıklama geldi!

28.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dün akşam oynanan Kızılyıldız-Trabzonspor maçını izleyen bir grup Trabzonspor taraftarı, maç bitiminde Sırbistan polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlar, büyükelçiliğin devreye girmesiyle serbest bırakıldı. İşte detaylar...

Sırbistan'da Trabzonspor taraftarına kötü muamele! Gözaltına alındılar, elçilik devreye girdi... Açıklama geldi!

UEFA Avrupa Ligi H grubu 5'inci maçında dün akşam oynanan Kızılyıldız-Trabzonspor müsabakasını izlemeye giden bir grup Trabzonspor taraftarı, karşılaşmanın ardından stadın çevresinde bekleyen Sırp polisler tarafından gözaltına alındı.

ELÇİLİK DEVREYE GİRDİ!

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Sosyal medyada tepki gören olay karşısında Belgrad Büyükelçiliği devreye girdi. Yapılan görüşmeler sonucunda bordo mavili taraftarlar serbest kaldı.

"SERBEST BIRAKILMALARI SAĞLANMIŞTIR"

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Belgrad Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından Trabzonspor taraftarlarının gözaltına alınması konusunda açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dün akşam oynanan Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından bir grup taraftarımızın gözaltına alınması üzerine Büyükelçiliğimiz derhal yerel makamlarla irtibata geçmiş ve vatandaşlarımızın kısa sürede serbest bırakılmaları sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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